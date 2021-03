Bagnoli | commissario Floro Flores | “Chiusura bonifiche nel 2023”

(Di martedì 30 marzo 2021) NAPOLI – “La chiusura delle bonifiche è prevista per il 2023. Ma stiamo facendo uno sforzo congiunto per anticipare la data al 2022. Noi abbiamo presentato in cabina di regia e ai comitati il nostro cronoprogramma che prevede la conclusione delle attività per le bonifiche nel 2022?. Lo ha spiegato Francesco Floro Flores, commissario di governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del Sin di Bagnoli-Corogolio, durante una visita nel cantiere del sito.

Oltre ai costi ingenti per toglierla, ben 141 milioni di euro». Così il commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale di Bagnoli, Francesco Floro Flores, apre a nuovi scenari per ..."Allo stato la legge ci impone di rimuoverla, ma finite le bonifiche di terra, nel 2022, credo che una riflessione sulla colmata di Bagnoli andrà fatta. La colmata non inquina, è statica, e potrebbe e ...