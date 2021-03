Azerbaigian-Serbia 1-2 | gran gol di Mitrovic | passaggio vincente di Milinkovic-Savic VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021) Porta la firma diil gol che ha regalato i tre punti allacontro l’. Nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, l’attaccante del Fulham ha sbloccato la gara nel primo tempo, prima di siglare la sua doppietta personale a circa 10? dallo scadere. Sull’assist di Sergejha scagliato un sinistroche non ha lasciato scampo al portiere. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Azerbaigian Serbia

... ecco che per ora il Lussemburgo è ancora a punteggio pieno, a differenza del Portogallo, che ha vinto contro l'nella prima giornata e poi ha pareggiato in(con il discusso gol - ...La partitadi Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 BAKU - Nel tardo ...Porta la firma di Mitrovic il gol che ha regalato i tre punti alla Serbia contro l’Azerbaigian. Nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, l’attaccante del Fulham ha sbloccato la gara ...Diretta Lussemburgo Portogallo streaming video tv oggi 30 marzo: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, 3^ giornata qualificazioni mondiali.