Avvocato Lazio | “È l’accertamento di una truffa ai danni del club Aspettiamo le decisioni della Procura federale”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) Il legale, Gian Michele Gentile, si è così espresso a La Presse, sull’esito del ricorsosocietà biancoceleste contro la decisione del giudice sportivo sulla gara con il Torino, in programma lo scorso 2 marzo: “Bisogna leggere le motivazioni. E’ chiaramentedi una sorta dioperata aidove però l’ordinamento sportivo non può fare niente per intervenire sui provvedimentiAsl. Vediamo adesso lache cosa fa. E’ una gravissima motivazione nei confronti del Torino. Adesso ci studieremo bene le carte e poi decideremo se andare avanti. Probabilmente credo che adesso andrà avanti il Torino”. Foto: Twitter ...