Avanti un Altro, Bonolis perde la pazienza con Carmen di Pietro: “Non ce la fa” – FOTO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paolo Bonolis si è reso protagonista dell’ennesimo curioso e divertente siparietto ad Avanti un Altro. Questa volta ad esserne vittima è Carmen Di Pietro: ricostruiamo quanto successo nella puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paolosi è reso protagonista dell’ennesimo curioso e divertente siparietto adun. Questa volta ad esserne vittima èDi: ricostruiamo quanto successo nella puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - Corriere : Ferrari, ecco perché ad Imola può puntare ad un altro passo avanti - virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - UNFUCXWlTABLE : @G0LDRVSH PARTECIPANT A MA È UNA SCOPATA O AVANTI UN ALTRO - daniele19921 : RT @ggbram: @myrtamerlino @alessand_mella Se è per questo, io non posso vedere la mia fidanzata che abita in un altro comune, per il solo f… -