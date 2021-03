Auto elettrica | sbloccato il bonus | ecco come funziona

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) Unper l’acquisto di un’per le famiglie meno abbienti. Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto il decreto attuativo per l’erogazione delprevisto dall’ultima legge di Bilancio, che serviràincentivo al rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti. Adesso, scrive laleggepertutti.it, l’ultima parola spetta al ministero dell’Economia dal quale, però, non si attendono cambiamenti. Ilconsiste in un contributo del 40% delle spese per l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 di un’con potenza fino a 150 kW. Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con un Isee fino a 30mila euro. Il prezzo da listino ufficiale non deve superare i 30mila euro più Iva. Il contributo è alternativo, ...