Austria minaccia il blocco dei vaccini: scontro nell'Unione europea (Di martedì 30 marzo 2021) Il vertice Ue di giovedì avrebbe dovuto placare gli animi degli Stati europei nello scontro sulla ripartizione delle 10 milioni di dosi Pfizer-BioNTech anticipate al secondo trimestre. Così non è stato. L’Austria, non solo insiste da settimane nel rivendicare una fetta maggiore, dicendosi penalizzata insieme ad altri cinque Paesi dall’aver preferito acquistare AstraZeneca rispetto agli altri farmaci, ma negli ultimi giorni avrebbe anche minacciato di bloccare l’acquisto, fatto dalla Commissione, di altri 100 milioni di dosi Pfizer che dovrebbero arrivare nel quarto trimestre. L’aut aut, non confermato da fonti ufficiali e riportato poche ore fa da ‘Politico’, sarebbe arrivato venerdì scorso durante la riUnione mattutina del comitato direttivo che gestisce l’assegnazione delle dosi e dove sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Il vertice Ue di giovedì avrebbe dovuto placare gli animi degli Stati europeisulla ripartizione delle 10 milioni di dosi Pfizer-BioNTech anticipate al secondo trimestre. Così non è stato. L’, non solo insiste da settimane nel rivendicare una fetta maggiore, dicendosi penalizzata insieme ad altri cinque Paesi dall’aver preferito acquistare AstraZeneca rispetto agli altri farmaci, ma negli ultimi giorni avrebbe ancheto di bloccare l’acquisto, fatto dalla Commissione, di altri 100 milioni di dosi Pfizer che dovrebbero arrivare nel quarto trimestre. L’aut aut, non confermato da fonti ufficiali e riportato poche ore fa da ‘Politico’, sarebbe arrivato venerdì scorso durante la rimattutina del comitato direttivo che gestisce l’assegnazione delle dosi e dove sono ...

