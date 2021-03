Aurora Ramazzotti vittima di molestie? (Di martedì 30 marzo 2021) La denuncia da parte di Aurora Ramazzotti arriva sui social: fischi, commenti sessisti, complimenti eccessivi e indesiderati da parte di sconosciuti: è il fenomeno del catcalling e anche lei, come moltissime donne, deve ingiustamente fare i conti con questi episodi spiacevoli. Lo sfogo sui social di Aurora Ramazzotti arriva dopo una sessione di jogging in strada. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker parla ai suoi follower Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) La denuncia da parte diarriva sui social: fischi, commenti sessisti, complimenti eccessivi e indesiderati da parte di sconosciuti: è il fenomeno del catcalling e anche lei, come moltissime donne, deve ingiustamente fare i conti con questi episodi spiacevoli. Lo sfogo sui social diarriva dopo una sessione di jogging in strada. La figlia di Erose Michelle Hunziker parla ai suoi follower Articolo completo: dal blog SoloDonna

