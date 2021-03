Aurora Ramazzotti vittima di cat calling, lo sfogo su Instagram: “Fate schifo” (Di martedì 30 marzo 2021) Aurora Ramazzotti, vittima di cat calling, ha affidato il suo sfogo e la sua denuncia alla sua pagina Instagram per sensibilizzare sull’argomento. Aurora Ramazzotti vittima di cat calling La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato ai suoi follower di essere spesso vittima di cat calling. Aurora ha ricevuto molestie verbali mentre faceva sport vicino alla sua abitazione, un fenomeno che verificherebbe spesso anche quando esce di casa in tenuta sportiva. All’ennesima molestia ricevuta la giovane influencer ha deciso di condannare questo fenomeno in una serie di storie pubblicate su Instagram in cui si ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021)di cat, ha affidato il suoe la sua denuncia alla sua paginaper sensibilizzare sull’argomento.di catLa figlia di Erose Michelle Hunziker ha raccontato ai suoi follower di essere spessodi catha ricevuto molestie verbali mentre faceva sport vicino alla sua abitazione, un fenomeno che verificherebbe spesso anche quando esce di casa in tenuta sportiva. All’ennesima molestia ricevuta la giovane influencer ha deciso di condannare questo fenomeno in una serie di storie pubblicate suin cui si ...

