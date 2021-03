Advertising

repubblica : Apprezzamenti volgari per strada, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: 'Fate schifo' - ilfattovideo : Aurora Ramazzotti e lo sfogo sui social: “Io vittima di catcalling, mi fate schifo” – Video - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Aurora Ramazzotti, sfogo su Instagram: 'Nel 2021 ancora vittima di catcalling' - Affaritaliani : Aurora Ramazzotti, sfogo su Instagram: 'Nel 2021 ancora vittima di catcalling' - BinaryOptionEU : RT 'Aurora #Ramazzotti vittima di #catcalling: “Fate schifo” -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

"Nel 2021 ancora vittima di catcalling, vergogna", vittima di catcalling, si sfoga su Instagram. La showgirl, uscita per una corsa dopo l'allenamento, ha raccontato di essere stata apostrofata per strada. "Nel 2021 ancora capita di ...indignata denuncia un episodio di "Catcalling". Un fenomeno, quello delle molestie di strada, che ancora oggi è molto frequente e si verifica in particolare ai danni delle donne. "Ci ...Catcalling è il rivolgere fischi e commenti non richiesti a donne incontrare per strada. Una pratica ancora troppo diffusa in Italia.La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti vittima di catcalling per strada: ecco cos'è successo e cosa significa ...