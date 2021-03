“Attenzione | qui abitano positivi” | è il cartello apparso sul portone di un condominio a Milano

Leggi su formatonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempesta social per il, attaccato aldi unnel Milanese, che mette in guardia sulla presenza di“Questo è quello che accade all’esterno di undi Rozzano, alle porte di. Unscritto da chi pensa che il Covid sia un’onta, qualcosa di cui vergognarsi. Una denuncia ai danni dei vicini colpevoli di essere, chiusi in quarantena nella loro casa, che solo per il fatto di esistere si pensa possano nuocere al prossimo. Solidarietà, umanità aiuto sono andati a farsi benedire in queste quattro righe”. Con il suddetto post su Facebook Nadia Andrisolo, vice presidente dell’Associazione “Multisolidarietà”, ha denunciato il vergognoso...