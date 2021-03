ATP Miami | Sinner – Ruusuvuori posticipata | qual è il motivo

(Di martedì 30 marzo 2021) Clamoroso all’ della scelta obbligata da parte dei giudici. La tecnologia ferma il torneo “Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, proprio mentre stava per scendere in campo Jannik. Il giovane azzurro avrebbe dovuto iniziare pochi minuti fa il match contro il 21 enne finlandese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkySport : Sinner, colpo strepitoso a Miami contro Khachanov ? ATP Miami Il programma di oggi su Sky ? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATP #Masters1000 di #Miami ?? #Ruusuvori sfiderà l'italiano #Sinner in una gara degli ottavi di finale… - mariaelenaG81 : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra: dopo #Sinner anche #Sonego arriva agli ottavi a Miami ed è la prima volta nella storia! ???????? Jannik S… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Miami

DIRETTAOPEN 2021: PARTITE AL VIA, SI GIOCA! Finalmente alOpen 2021 si torna a giocare: aspettando che Jannik Sinner incroci la racchetta con Emil ...ad aver vinto almeno un titolo: ne ..., il programma di martedì 30 marzo su Sky Studio su Sky Sport 24 e Sky Sport Arena alle 16.45 con Eleonora Cottarelli e Laura Golarsa Sky Sport Uno (201) " dalle ore 17.00 Ruusuvuori - ...Sonego-Tsitsipas è un match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami: analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Primo ottavo di finale in un Masters 1000 sul cemento per ...Jannik Sinner agli ottavi ATP Miami: la sfida sarà trasmessa in Italia alle ore 17.00. Ecco con chi gareggerà L’altoatesino Jannik Sinner due giorni fa ha compiuto l’impresa di battere in rimonta il r ...