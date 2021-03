Atletico Madrid, lutto in casa Torreira: si spegne a 53 anni la madre dell’uruguaiano (Di martedì 30 marzo 2021) Brutta scomparsa per Lucas Torreira.Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano spagnolo AS, il giocatore dell'Atletico Madrid avrebbe da poco perso la madre Viviana. Il Covid-19 sarebbe la causa della scomparsa della cinquantatreenne, rimasta per diversi giorni ricoverata presso l'ospedale di Salto, città dove risiedeva mamma Torreira. Già nel corso della scorsa settimana il centrocampista con un passato alla Sampdoria si era occupato di tornare in Uruguay chiedendo la dovuta autorizzazione al club colchonero. La mezzala di Simeone è rimasto accanto alla madre per tutta la durata di questi duri e intensi giorni di malattia.Atletico Madrid, Koke: “Liga da sogno, restiamo concentrati. Suarez? Ha un punto di forza”Diversi protagonisti ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Brutta scomparsa per Lucas.Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano spagnolo AS, il giocatore dell'avrebbe da poco perso laViviana. Il Covid-19 sarebbe la causa della scomparsa della cinquantatreenne, rimasta per diversi giorni ricoverata presso l'ospedale di Salto, città dove risiedeva mamma. Già nel corso della scorsa settimana il centrocampista con un passato alla Sampdoria si era occupato di tornare in Uruguay chiedendo la dovuta autorizzazione al club colchonero. La mezzala di Simeone è rimasto accanto allaper tutta la durata di questi duri e intensi giorni di malattia., Koke: “Liga da sogno, restiamo concentrati. Suarez? Ha un punto di forza”Diversi protagonisti ...

