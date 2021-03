Atalanta, altre tre settimane di stop per Hateboer: ritorno in campo nel mirino per l’olandese (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di domani, mercoledì 31 marzo, emergeranno ulteriori novità in merito alle condizioni di Hans Hateboer. Per il terzino dell’Atalanta, ai box da molto tempo a causa di una microfrattura al piede, sarà infatti tempo di un consulto medico. Almeno altre tre settimane lo separano dal ritorno in campo, tuttavia la sua stagione potrebbe non essere finita anzitempo per lui. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di domani, mercoledì 31 marzo, emergeranno ulteriori novità in merito alle condizioni di Hans. Per il terzino dell’, ai box da molto tempo a causa di una microfrattura al piede, sarà infatti tempo di un consulto medico. Almenotrelo separano dalin, tuttavia la sua stagione potrebbe non essere finita anzitempo per lui. SportFace.

