AstraZeneca ora ha un nuovo nome. E spunta il nuovo bugiardino aggiornato (Di martedì 30 marzo 2021) Alessandro Ferro nuovo foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca, adesso chiamato Vaxzevria AstraZeneca cambia nome: adesso si chiama Vaxzevria. Lo riporta il sito dell'Ema ed il nuovo foglietto illustrativo. "Dare un nome ad un farmaco nuovo è una consuetudine", fanno sapere dall'azienda ll vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato nome: adesso si chiama Vaxzevria, così come riportato dal sito dell'Ema, l'Agenzia europea per il Farmaco. Il cambio di nome è stato approvato il 26 marzo (vedi il link) a seguito di una richiesta dell'azienda farmaceutica anglo-svedese. In precedenza veniva semplicemente chiamato "Vaccino Covid-19 ...

