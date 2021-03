AstraZeneca, il Land di Berlino sospende le vaccinazioni a chi ha meno di 60 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Il Land di Berlino sospende le vaccinazioni con AstraZeneca a tutte le persone sotto i 60 anni. L’annuncio arriva da parte della senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, dopo che pochi minuti prima l’ospedale Charité della capitale tedesca aveva fermato le somministrazioni alle under 55. “Questo passo si rende necessario per la Charité perché nel frattempo ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale di donne in Germania”, ha detto la portavoce della clinica universitaria Manuela Zingl. Anche l’operatore della clinica statale di Berlino Vivantes aveva sospeso oggi tutte le vaccinazioni delle donne sotto i 55 anni con il vaccino AstraZeneca come precauzione fino a nuovo avviso. Lunedì invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ildilecona tutte le persone sotto i 60. L’annuncio arriva da parte della senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, dopo che pochi minuti prima l’ospedale Charité della capitale tedesca aveva fermato le somministrazioni alle under 55. “Questo passo si rende necessario per la Charité perché nel frattempo ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale di donne in Germania”, ha detto la portavoce della clinica universitaria Manuela Zingl. Anche l’operatore della clinica statale diVivantes aveva sospeso oggi tutte ledelle donne sotto i 55con il vaccinocome precauzione fino a nuovo avviso. Lunedì invece ...

