AstraZeneca cambia nome | Vaxzevria E bugiardino

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca diventa Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato da Ema. Nelle indicazioni aggiunti rari casi trombosi - Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - MediasetTgcom24 : Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambiano il nome e il bugiardino #AstraZeneca - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Pubblicato anche il nuovo bugiardino https://… - DeCanestra : RT @TgLa7: #AstraZeneca diventa Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato da Ema. Nelle indicazioni aggiunti rari casi trombosi -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca cambia

Il vaccino anti - Covid diha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo - svedese, si ...... 'effetto vaccino' a Londra: zero decessi, è la prima volta in sei mesi Anagni, lo stabilimento Catalent dove si infiala il vaccinoLa Catalent ad Anagni (Frosinone) è lo stabilimento di ...Figliuolo: «Vaccinare non solo residenti nelle Regioni ma anche i domiciliati». Draghi si vaccina con AstraZeneca ...Astrazeneca cambia nome. Il vaccino anti-Covid sarà nominato Vaxzevria, riferiscono i media stranieri. Il cambio di nome è stato approvato dall'Agenzia europea del farmaco ...