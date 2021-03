AstraZeneca cambia nome (e bugiardino): il vaccino anti-Covid si chiamerà Vaxzevria (Di martedì 30 marzo 2021) La casa farmaceutica anglo-svedese ha chiesto e ottenuto dall’agenzia regolatrice europea Ema il cambio del nome del suo vaccino anti-Coronavirus. Si chiamerà Vaxzevria. L’approvazione della nuova denominazione del farmaco da parte dell’agenzia dei medicinali con sede ad Amsterdam è arrivata il 25 marzo. Insieme al nome del farmaco biologico, cambia anche il foglietto illustrativo contenuto nelle confezioni di AstraZeneca. Il chiarimento dell’Ema Nel nuovo bugiardino, tra gli effetti collaterali, sono stati inseriti anche i rarissimi casi di trombosi. Nel comunicare la notizia, l’Ema ha chiarito che «il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue e che i benefici del ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) La casa farmaceutica anglo-svedese ha chiesto e ottenuto dall’agenzia regolatrice europea Ema il cambio deldel suo-Coronavirus. Si. L’approvazione della nuova denominazione del farmaco da parte dell’agenzia dei medicinali con sede ad Amsterdam è arrivata il 25 marzo. Insieme aldel farmaco biologico,anche il foglietto illustrativo contenuto nelle confezioni di. Il chiarimento dell’Ema Nel nuovo, tra gli effetti collaterali, sono stati inseriti anche i rarissimi casi di trombosi. Nel comunicare la notizia, l’Ema ha chiarito che «ilnon è associato ad un aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue e che i benefici del ...

