AstraZeneca cambia nome al vaccino: si chiamerà Vaxzevria. Novità nel bugiardino (Di martedì 30 marzo 2021) 'Vaxzevria' è il nuovo nome del vaccino anti - Covid di AstraZeneca . L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, il 25 marzo ha approvato la richiesta della società anglo - svedese. Fino adesso era ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) '' è il nuovodelanti - Covid di. L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, il 25 marzo ha approvato la richiesta della società anglo - svedese. Fino adesso era ...

TgLa7 : #AstraZeneca diventa Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato da Ema. Nelle indicazioni aggiunti rari casi trombosi - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Il vaccino anti-Covid si camuffa: AstraZeneca cambia nome (così la gente non lo riconosce e corre a vaccinarsi...) https://… - 4everAnnina : #AstraZeneca diventa #Vaxzevria e cambia bugiardino Per fortuna non c’è più #Zingaretti a pronuciarlo ?? In comu… -