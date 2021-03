AstraZeneca bloccato di nuovo in Germania | mentre Draghi…

Leggi su formiche

(Di martedì 30 marzo 2021) Proprio nel giorno in cui Mario Draghi e consorte si vaccinano conalla Stazione Termini, la farmaceutica anglo-svedese registra altri stop in giro per il mondo, e in Paesi non di poco conto. Inizia il Canada, dove il Comitato consultivo nazionale per l’immunizzazione ha raccomandato di non utilizzare il vaccinocontro il Covid-19 negli adulti di età inferiore ai 55 anni,sono in fase di studio rari casi di gravi coaguli di sangue a seguito della vaccinazione. Secondo il comitato canadese, il tasso di questi eventi avversi deve ancora essere confermato ed è in corso una raccolta di informazioni per un esame più accurato. “A seguito di analisi che valutano il rischio di malattia da Covid-19 per età e considerando che sono disponibili prodotti alternativi (ad esempio, vaccini a mRNA), da quanto è noto in ...