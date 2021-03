Astrazeneca, Berlino sospende vaccino per under 60. "Nuovi dati sugli effetti collaterali" (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo il quotidiano Tagesspiegel anche il gruppo ospedaliero Vivantes avrebbe fermato le vaccinazioni con Astrazeneca per le donne under 55, e sempre il giornale tedesco sostiene che anche negli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo il quotidiano Tagesspiegel anche il gruppo ospedaliero Vivantes avrebbe fermato le vaccinazioni conper le donne55, e sempre il giornale tedesco sostiene che anche negli ...

