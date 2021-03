AstraZeneca, Berlino sospende vaccino per donne sotto 60 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità della città di Berlino hanno sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutte le persone di età inferiore ai 60 anni, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. La decisione arriva poco dopo quella della clinica universitaria Charité di Berlino di interrompere tutte le vaccinazioni delle proprie dipendenti di età inferiore ai 55 anni. “Dal punto di vista della clinica questo passaggio è necessario perché nel frattempo sono emersi altri casi di trombosi cerebrali su donne in Germania”, ha dichiarato la portavoce della clinica, Manuela Zingl, chiarendo che alla Charité non si sono verificate complicazioni a seguito di somministrazioni di AstraZeneca. Tuttavia si vuole agire a titolo di precauzione ed attendere le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità della città dihanno sospeso la somministrazione delsu tutte le persone di età inferiore ai 60, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. La decisione arriva poco dopo quella della clinica universitaria Charité didi interrompere tutte le vaccinazioni delle proprie dipendenti di età inferiore ai 55. “Dal punto di vista della clinica questo passaggio è necessario perché nel frattempo sono emersi altri casi di trombosi cerebrali suin Germania”, ha dichiarato la portavoce della clinica, Manuela Zingl, chiarendo che alla Charité non si sono verificate complicazioni a seguito di somministrazioni di. Tuttavia si vuole agire a titolo di precauzione ed attendere le ...

