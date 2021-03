Assodemaniali Campania | Concessioni | non siamo abusivi ma vittime della burocrazia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 marzo 2021) “Confidiamo nella magistratura – sottolinea l’architetto Antonio Cecoro, presidente dell’Associazione che raccoglie gli imprenditori balneariregione – e in particolare nella capacitàdottoressa Troncone. La Procura di S. Maria Capua Vetere è consapevole del fatto che nonoccupatori, madell’incapacità emiopia del legislatore nazionale, che non è riuscito a trovare una soluzione compatibile, in ambito europeo, con la tradizione balneare italiana, edegli enti locali, lentissimi nel definire le procedure avviate e nel rilasciare gli atti di proroga”. Così in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.