Assegno unico per i figli | primo passo Adesso avanti con aumento occupazione femminile

Diventa legge oggi, con il via libera del Senato, l'Assegno unico e universale per i figli, già approvato nel luglio 2020 dalla Camera. "unico" perché va a sostituire tutte le attuali forme di sostegno alle famiglie (detrazioni Irpef, bonus bebè, bonus mamme, bonus terzo figlio), "universale" perché sarà corrisposto ogni mese a tutti senza distinzione tra lavoratrici e lavoratori dipendenti, autonomi, capienti o incapienti con una maggiorazione per chi ha figli con disabilità. Una riforma attesa, necessaria, positiva che il Partito Democratico promuove fin dalla precedente legislatura, che semplifica un sistema complesso e composito, chiude la stagione dei bonus a pioggia e introduce uno strumento strutturale sicuro e continuo per venire incontro ai bisogni delle famiglie.

