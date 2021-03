Assegno unico per i figli, il Senato vota sì senza contrari: dal 1 luglio fino a 250 euro per ogni figlio (Di martedì 30 marzo 2021) Diventa legge l’Assegno unico familiare su cui si è tanto dibattuto negli scorsi mesi: con il voto decisivo e quasi unanime del Senato, la misura riunisce sotto un unico pagamento diversi bonus sin qui erogato. Partirà all’inizio dell’estate e prevede aiuti economici per tutte le famiglie con figli fino a 21 anni: le cifre possono variare in caso di figli con disabilità. Assegno unico familiare: in Senato vince il sì Dopo essere stato annunciato dal premier Draghi negli scorsi giorni, ora è ufficiale: l’Assegno unico universale è legge. Dopo l’approvazione alla Camera lo scorso luglio, la votazione decisiva si è tenuta oggi in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Diventa legge l’familiare su cui si è tanto dibattuto negli scorsi mesi: con il voto decisivo e quasi unanime del, la misura riunisce sotto unpagamento diversi bonus sin qui erogato. Partirà all’inizio dell’estate e prevede aiuti economici per tutte le famiglie cona 21 anni: le cifre possono variare in caso dicon disabilità.familiare: invince il sì Dopo essere stato annunciato dal premier Draghi negli scorsi giorni, ora è ufficiale: l’universale è legge. Dopo l’approvazione alla Camera lo scorso, lazione decisiva si è tenuta oggi in ...

Advertising

matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - matteorenzi : Vi aspetto alle 20 insieme ad @ElenaBonetti per una diretta sul #FamilyAct e sull’assegno unico e universale, a 500… - GrendelFTMoor : RT @sgretolatore: Perché non leggo da nessuna parte quanto costerà sto assegno unico per i figli? Qualcuno ha fatto un'analisi completa? - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Via libero definitivo dal Senato al disegno di legge sull'assegno unico per i figli. L'ok quasi unanime con 227 sì, nessu… -