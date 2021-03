Assegno unico per i figli: cos’è e come funziona il nuovo provvedimento adottato in Senato (Di martedì 30 marzo 2021) Con 277 voti favorevoli è stata approvata nella giornata di oggi la legge sull’Assegno unico per i figli. Quasi un plebiscito, considerando che non c’è stato nessun voto contrario e sono stati solo quattro gli astenuti per una legge che è stata indicato come “un significativo passo per il sostegno delle famiglie”. Per Elena Bonetti, Italia Viva, si tratta di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza – sottolineando che – si rimettono al centro le nuove generazioni“. In cosa consiste il nuovo provvedimento e i suoi limiti Dal primo luglio entrerà in vigore la nuova legge, la quale prevede che l’oggetto del provvedimento sia senza dubbio l’erogazione a tutte le famiglie un massimo 250 euro ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) Con 277 voti favorevoli è stata approvata nella giornata di oggi la legge sull’per i. Quasi un plebiscito, considerando che non c’è stato nessun voto contrario e sono stati solo quattro gli astenuti per una legge che è stata indicato“un significativo passo per il sostegno delle famiglie”. Per Elena Bonetti, Italia Viva, si tratta di “unimportante perché inizia un tempo, del futuro, della ripartenza – sottolineando che – si rimettono al centro le nuove generazioni“. In cosa consiste ile i suoi limiti Dal primo luglio entrerà in vigore la nuova legge, la quale prevede che l’oggetto delsia senza dubbio l’erogazione a tutte le famiglie un massimo 250 euro ...

Advertising

matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - matteorenzi : Vi aspetto alle 20 insieme ad @ElenaBonetti per una diretta sul #FamilyAct e sull’assegno unico e universale, a 500… - GrendelFTMoor : RT @sgretolatore: Perché non leggo da nessuna parte quanto costerà sto assegno unico per i figli? Qualcuno ha fatto un'analisi completa? - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Via libero definitivo dal Senato al disegno di legge sull'assegno unico per i figli. L'ok quasi unanime con 227 sì, nessu… -