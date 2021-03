Assegno unico familiare: ecco come funziona (Di martedì 30 marzo 2021) La Camera ha già approvato la legge nell’estate scorsa. Ora tocca al Senato dare il via libera all’assegno unico e universale per i figli. Il contributo dovrebbe arrivare per tutti a partire dal primo luglio. La legge è quella voluta dalla ministra Elena Bonetti di Italia Viva che ha raccolto una proposta del 2014 del Pd. L’obiettivo primario è il sostegno alle famiglie che dovrebbe essere il primo passo per favorire la natalità e l’occupazione femminile. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) La Camera ha già approvato la legge nell’estate scorsa. Ora tocca al Senato dare il via libera all’assegno unico e universale per i figli. Il contributo dovrebbe arrivare per tutti a partire dal primo luglio. La legge è quella voluta dalla ministra Elena Bonetti di Italia Viva che ha raccolto una proposta del 2014 del Pd. L’obiettivo primario è il sostegno alle famiglie che dovrebbe essere il primo passo per favorire la natalità e l’occupazione femminile.

Advertising

matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è una delle proposte fondative di Italia Viva, lanciata dal palco della Leopolda10 dal… - graziano_delrio : L’Assegno unico è una riforma epocale per le famiglie ma anche un segno forte “di speranza”, di ripresa dopo la pan… - infoitinterno : ASSEGNO UNICO FIGLI/ Così 1,35 mln di famiglie può perdere 381 euro all'anno - rumba15342942 : RT @matteorenzi: Settimana decisiva per l’approvazione definitiva dell’assegno unico, pezzo rilevante del #FamilyAct lanciato alla Leopolda… -