Assegno unico famiglia 2021, oggi il testo in Senato: 250 euro a figlio da luglio (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo mesi di attesa arrivano finalmente notizie sull’Assegno unico famiglia 2021. Il disegno di legge arriva oggi nell’aula di Palazzo Madama del Senato, che dovrà esaminarlo e dare l’ok al testo. La discussione inizia alle 16,30. La promessa sono i 200-250 euro al mese a figlio a partire dal 1° luglio indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. A disposizione ci sono 20 miliardi, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. “Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno”, è il suo impegno, alla vigilia del via libera definitivo al Senato della legge delega sull’Assegno ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo mesi di attesa arrivano finalmente notizie sull’. Il disegno di legge arrivanell’aula di Palazzo Madama del, che dovrà esaminarlo e dare l’ok al. La discussione inizia alle 16,30. La promessa sono i 200-250al mese aa partire dal 1°indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. A disposizione ci sono 20 miliardi, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità e laElena Bonetti. “Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno”, è il suo impegno, alla vigilia del via libera definitivo aldella legge delega sull’...

