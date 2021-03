Ascolti tv, Presa Diretta chiude in crescita. Porro su. Hunziker, il ritorno.. (Di martedì 30 marzo 2021) Enrico Mentana e il Tg La7 totalizzano 1.466.000 e il 5.9% (con i sondaggi politici del lunedì sera: che lanciano Giorgia Meloni ). Alle 20,30 il Tg2 di Sangiuliano ottiene 1.862.000 (7%). Basso il ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) Enrico Mentana e il Tg La7 totalizzano 1.466.000 e il 5.9% (con i sondaggi politici del lunedì sera: che lanciano Giorgia Meloni ). Alle 20,30 il Tg2 di Sangiuliano ottiene 1.862.000 (7%). Basso il ...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti tv, Presa Diretta chiude in crescita. Porro su. Hunziker, il ritorno.. - AndreaAAmato : #Ascoltitv 29 marzo 2021: Màkari chiude e doppia L’Isola dei Famosi. Màkari 26,3%, L’Isola dei Famosi 18,8% e Presa… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 marzo 2021: Màkari chiude e doppia L’Isola dei Famosi. Màkari 26,3%, L’Isola dei Famosi 18,8% e Presa… - VioletH04221402 : @giuliagups anche io ero presa bene in realtà ?? non mi aspettavo però una qualità nettamente superiore alle puntate… - giuliagups : @VioletH04221402 E anche perché nonostante questo gli ascolti sono scesi. Che presa a male =( -