Ascolti Tv lunedì 29 marzo 2021: Makari, L’Isola dei Famosi, XXX, Stasera tutto è possibile, dati Auditel e share (Di martedì 30 marzo 2021) Ascolti Tv lunedì 29 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi L’Isola dei Famosi e la miniserie Rai Makari. Ascolti Tv lunedì 29 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset Torna il consueto appuntamento con “Striscia la Notizia” su Canale 5 (.000 spettatori, % di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021)Tv29. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesideie la miniserie RaiTv29ieri sera Mediaset Torna il consueto appuntamento con “Striscia la Notizia” su Canale 5 (.000 spettatori, % di ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 29 marzo 2021: Makari, L’Isola dei Famosi, XXX, Stasera tutto è possibile, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 29 marzo: Makari Isola dei Famosi 2021 Quarta Repubblica - #Ascolti #lunedì #marzo: #Makari - patrick65011992 : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? @carmelitadurso vi ringrazia per il RECORD di ascolti dell'ultima p… - ClaudioBocci6 : RT @carmelita_durso: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? @carmelitadurso vi ringrazia per il RECORD di ascolti dell'ulti… - durso_club : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? @carmelitadurso vi ringrazia per il RECORD di ascolti dell'ultima p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Màkari, Claudio Gioè: 'Ci godiamo il successo, ma sulla seconda stagione non sappiamo nulla' Gli ascolti tv non mentono mai: più di sei milioni di spettatori a puntata. Sono numeri importanti. ... prendere il posto di Montalbano al lunedì sera è stato un carico forte di responsabilità, però l'...

Brutte voci a I Fatti Vostri. E già spunta il nome del sostituto di Giancarlo Magalli TV Blog, proprio lunedì 29 marzo, ha rilanciato l'ipotesi di un avvicendamento alla guida del ... ( ) Nonostante ascolti spesso ben più che soddisfacenti, a mettere a repentaglio la 'squadra' de I Fatti ...

Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale Dituttounpop Glitv non mentono mai: più di sei milioni di spettatori a puntata. Sono numeri importanti. ... prendere il posto di Montalbano alsera è stato un carico forte di responsabilità, però l'...TV Blog, proprio29 marzo, ha rilanciato l'ipotesi di un avvicendamento alla guida del ... ( ) Nonostantespesso ben più che soddisfacenti, a mettere a repentaglio la 'squadra' de I Fatti ...