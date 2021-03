Ascolti tv 29 marzo digital e pay: Gerald Butler accende SkyCinema. Tv8 formula 4 vince sempre (Di martedì 30 marzo 2021) Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,5% intera giornata e 5,9% prima serata; altre Mediaset 7% e 7,1%. Niente di calcio di Serie A, ieri, lunedì 29 marzo sulla pay, in una giornata caratterizzata – lato sport – dal tennis da Miami. Frammentato è stato l’arco delle alternative allo strapotere delle ammiraglie, in pista con la fiction Makari su Rai1 e con L’Isola dei famosi su Canale5. Su SkyCinemaUno il disaster movie Greenland, con Gerarl Butler, ha avuto 352mila spettatori complessivi (186mila e 0,7%). Su SkyUno Best Bakery a 28mila e 0,1%. Tra le native digitali free ieri questi gli Ascolti in prima serata: Borghese vince In prima serata. Su Tv8 4 Ristoranti a 515mila spettatori con 1,9%. Su Rai Movie Hostiles a 468mila spettatori con 1,9%. Sul Nove Breakdown ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 marzo 2021)tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,5% intera giornata e 5,9% prima serata; altre Mediaset 7% e 7,1%. Niente di calcio di Serie A, ieri, lunedì 29sulla pay, in una giornata caratterizzata – lato sport – dal tennis da Miami. Frammentato è stato l’arco delle alternative allo strapotere delle ammiraglie, in pista con la fiction Makari su Rai1 e con L’Isola dei famosi su Canale5. SuUno il disaster movie Greenland, con Gerarl, ha avuto 352mila spettatori complessivi (186mila e 0,7%). Su SkyUno Best Bakery a 28mila e 0,1%. Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata: BorgheseIn prima serata. Su Tv8 4 Ristoranti a 515mila spettatori con 1,9%. Su Rai Movie Hostiles a 468mila spettatori con 1,9%. Sul Nove Breakdown ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 marzo digital e pay: Gerald Butler accende SkyCinema. Tv8 formula 4 vince sempre #auditel @SkyCinema… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 29 marzo analisi: Gioè-Lamanna ingrana pure la quarta, record di conferme per Ammirati. Ilary perde un p… - zazoomblog : Isola dei Famosi gli ascolti del 29 marzo: ecco quanto ha fatto la 5^ puntata - #Isola #Famosi #ascolti #marzo: - SpazioWrestling : WWE: Leggero rialzo per gli ascolti di Smackdown (26 marzo) #WWE #SmackDown - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 marzo analisi: Gioè-Lamanna ingrana pure la quarta, record di conferme per Ammirati. Ilary perde un p… -