Ascolti tv 29 marzo analisi: Gioè-Lamanna ingrana pure la quarta, record di conferme per Ammirati. Ilary perde un punto ma sale in vetta dopo Màkari (Di martedì 30 marzo 2021) Ascolti tv: chiude in media e stravincendo la fiction Palomar ambientata nel trapanese; ma poi, quando finisce Màkari, L’Isola cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Ha fatto il 28,1% alla prima puntata, il 25,9% alla seconda, il 26,5% alla terza e – ieri lunedì 29 marzo, all’ultima puntata della prima stagione – 6,451 milioni di spettatori con il 26,3%. La media degli Ascolti alla fine ha superato quota 6,440 milioni con il 26,7%, che consacra la prima edizione delle storie di Saverio, Suleima e Peppe Piccionello come un grande successo. Il finale aperto di ieri sera, con i dubbi sulla gravidanza di Suleima, la materia prima abbondante fornita da Gaetano Savatteri a Palomar e tanti altri indizi lasciano credere che Màkari tornerà in onda. Maria Pia Ammirati si ritrova ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 marzo 2021)tv: chiude in media e stravincendo la fiction Palomar ambientata nel trapanese; ma poi, quando finisce, L’Isola cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Ha fatto il 28,1% alla prima puntata, il 25,9% alla seconda, il 26,5% alla terza e – ieri lunedì 29, all’ultima puntata della prima stagione – 6,451 milioni di spettatori con il 26,3%. La media deglialla fine ha superato quota 6,440 milioni con il 26,7%, che consacra la prima edizione delle storie di Saverio, Suleima e Peppe Piccionello come un grande successo. Il finale aperto di ieri sera, con i dubbi sulla gravidanza di Suleima, la materia prima abbondante fornita da Gaetano Savatteri a Palomar e tanti altri indizi lasciano credere chetornerà in onda. Maria Piasi ritrova ...

