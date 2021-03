Arriva il primo contratto per i rider Just Eat riscrive il concetto di flessibilità | «Un business nuovo ma con le giuste tutele»

Leggi su open.online

(Di martedì 30 marzo 2021) «Ridiamo dignità eaicon una paga oraria che garantisce certezza di lavoro, guadagni e. Per la prima volta iavranno tutte letipiche del lavoro subordinato come il pagamento degli straordinari, le ferie, le assenze per malattia e i congedi. Adesso il nostro obiettivo in Italia è quello di assumerli tutti, consentendo a chi fa già questo lavoro di uscire dalla precarietà e permettere a chiunque di potersi candidare, come avviene coi normali processi di selezione». A parlare a Open è Cesare Pagani, responsabile globale delle politiche d’impiego perEat, la società di delivery che ieri ha firmato un accordo sindacale per assumere circa 4.000in tutta Italia entro il 2021. I, dunque, avranno diritti e ...