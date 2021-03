Armie Hammer | licenziato da Billion Dollar Spy

(Di martedì 30 marzo 2021) A seguito delle accuse di violenza sessuale,è statoda un altro progetto,Spy La questionecontinua a far discutere sul web: a Gennaio 2021 sono emerse le prime accuse da un account anonimo di Instagram, che aveva pubblicato degli screenshot di presunte conversazioni trae altre donne che contenevano messaggi inquietanti su fantasie di stupro e vorarefilia. L’autenticità dei messaggi non è mai stata smentita o confermata, ma poche settimane fa è arrivata una pesante accusa di violenza sessuale da parte di una donna chiamata Effie, che ha affermato di essere stata stuprata dall’attore con cui aveva avuto una relazione on/off per circa quattro anni: Il 24 aprile 2017, a Los Angeles, ...

A seguito delle accuse di violenza sessuale, Armie Hammer è stato licenziato da un altro progetto, Billion Dollar Spy ...
NEW YORK, 30 MAR - Continua l'ostracismo di Hollywood contro Armie Hammer, la star di 'Chiamami con il tuo nome' di Luca Guadagnino accusato di molestie sessuali e almeno uno stupro. L'attore è stato ...