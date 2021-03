Advertising

antonellaa262 : Contrada, Avellino: Il ladro armato di pistola e con il volto coperto dalla mascherina anti-Covid ed occhiali ha mi… - canale58 : Cronaca - Armato di pistola rapina una farmacia: bottino 400 euro - wam_the : Rapina a Contrada: armato di pistola svaligia farmacia - giulyargenti : RT @H24Montesacro: Doppia rapina a Fidene e Talenti: armato di pistola deruba due farmacie - - H24Montesacro : Doppia rapina a Fidene e Talenti: armato di pistola deruba due farmacie - -

Ultime Notizie dalla rete : Armato pistola

AvellinoToday

Contrada (AV) - Rapina in farmacia. È accaduto nella serata di ieri: il malvivente,die con il volto coperto dalla mascherina anti - Covid ed occhiali, fingendosi cliente, dopo aver indossato il cappuccio del giubbotto, ha minacciato la farmacista ed è scappato via ...Gli agenti hanno trovato in casa delle parti di unaa tamburo non registrata e senza matricola. Durante la perquisizione sono stati trovati dagli agenti due grossi involucri saldati in ...ROVIGO - Una trappola amorosa, con l'amo lanciato da una ragazza. Perché all'appuntamento, a Parco Langer, lei non si è presentata da sola, ma accompagnata dal suo ragazzo e ...Discute violentemente con la figlia, quest'ultima chiama la polizia che trova armi e droga. Un uomo è stato arrestato a Arezzo e adesso si trova in ...