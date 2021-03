Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini: dove prima si sfilava, ora si combatte il Covid (Di martedì 30 marzo 2021) dove un tempo si riunivano addetti ai lavori e celebrità di fama mondiale, ora ci saranno postazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid. E sotto i riflettori non ci saranno più le sublimi creazioni sartoriali dell’atelier ma piuttosto i camici monouso del personale sanitario. Giorgio Armani fa, ancora una volta, da apripista e mette a disposizione il suo Armani/Teatro come centro per i vaccini contro il Covid, a servizio della collettività. L’annuncio è arrivato in mattinata: “il Gruppo Armani sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via alla Campagna Vaccinale anti Covid-19, come previsto dalla Delibera Regionale n° XI/4401?, si legge in una nota. “La campagna risponde all’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)un tempo si riunivano addetti ai lavori e celebrità di fama mondiale, ora ci saranno postazioni per la somministrazione del vaccino anti-. E sotto i riflettori non ci saranno più le sublimi creazioni sartoriali dell’atelier ma piuttosto i camici monouso del personale sanitario. Giorgiofa, ancora una volta, da apripista e mette a disposizione il suocomeper icontro il, a servizio della collettività. L’annuncio è arrivato in mattinata: “il Grupposarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via alla Campagna Vaccinale anti-19, come previsto dalla Delibera Regionale n° XI/4401?, si legge in una nota. “La campagna risponde all’obiettivo di ...

