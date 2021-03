Arianna Flagiello, i giudici hanno punito chi le ha urlato contro prima che si gettasse nel vuoto (Di martedì 30 marzo 2021) Sentenza innovativa per il suicidio di Arianna Flagiello: morte come conseguenza di maltrattamenti. Condannato a 19 anni l’ex compagno. Si suicidò per difendersi da un rapporto malato, caratterizzato dalle minacce e dalle violenze fisiche e psicologiche, e per sfuggire a chi diceva di amarla e che invece aveva trasformato la sua esistenza in un inferno quotidiano. E ora Mario Perrotta è stato condannato in secondo grado – quinta sezione di Corte di Assise d’Appello del Tribunale di Napoli, Presidente Rosa Romano, a latere Taddeo – a 19 anni di reclusione in quanto è stato riconosciuto responsabile della morte della sua ex convivente Arianna Flagiello. Un verdetto tutt’altro che scontato, innovativo e coraggioso: morte come come conseguenza di maltrattamento, quindi Arianna è stata ... Leggi su formatonews (Di martedì 30 marzo 2021) Sentenza innovativa per il suicidio di: morte come conseguenza di maltrattamenti. Condannato a 19 anni l’ex compagno. Si suicidò per difendersi da un rapporto malato, caratterizzato dalle minacce e dalle violenze fisiche e psicologiche, e per sfuggire a chi diceva di amarla e che invece aveva trasformato la sua esistenza in un inferno quotidiano. E ora Mario Perrotta è stato condannato in secondo grado – quinta sezione di Corte di Assise d’Appello del Tribunale di Napoli, Presidente Rosa Romano, a latere Taddeo – a 19 anni di reclusione in quanto è stato riconosciuto responsabile della morte della sua ex convivente. Un verdetto tutt’altro che scontato, innovativo e coraggioso: morte come come conseguenza di maltrattamento, quindiè stata ...

