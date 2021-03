Ariana Grande è la nuova giudice di The Voice USA (Di martedì 30 marzo 2021) Se in Italia è quasi impossibile convincere i grandi nomi della musica (i più grandi intendo) a partecipare come giudici dei talent, all’estero non fanno Grande difficoltà. Dopo Miley Cyrus, Shakira, Adam Levine, Christina Aguilera e Pharrell Williams, adesso anche Ariana Grande sbarcherà a The Voice US. La cantante americana sarà una dei coach della prossima stagione e verrà affiancata dai già collaudati, Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Ad annunciarlo è stata proprio la popstar di God Is A Woman dal suo profilo Twitter: “Sorpresa! Sono davvero emozionata, eccitata e onorata di unirmi a Kelly, John e Blake per la prossima stagione (la numero 21) di The Voice. Nick Jonas ci mancherai“. surprise !!! i am beyond thrilled, honored, excited to be joining @kellyclarkson @johnlegend ... Leggi su biccy (Di martedì 30 marzo 2021) Se in Italia è quasi impossibile convincere i grandi nomi della musica (i più grandi intendo) a partecipare come giudici dei talent, all’estero non fannodifficoltà. Dopo Miley Cyrus, Shakira, Adam Levine, Christina Aguilera e Pharrell Williams, adesso anchesbarcherà a TheUS. La cantante americana sarà una dei coach della prossima stagione e verrà affiancata dai già collaudati, Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Ad annunciarlo è stata proprio la popstar di God Is A Woman dal suo profilo Twitter: “Sorpresa! Sono davvero emozionata, eccitata e onorata di unirmi a Kelly, John e Blake per la prossima stagione (la numero 21) di The. Nick Jonas ci mancherai“. surprise !!! i am beyond thrilled, honored, excited to be joining @kellyclarkson @johnlegend ...

