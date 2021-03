Archiviata indagine sull’uso della scorta dell’ex premier Giuseppe Conte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento che vedeva indagato per peculato l’ex presidente del Consiglio,in relazione all’uso. Al vaglio dei pmProcura di Roma, dopo una denuncia di Fdi, era finito un episodio del 26 ottobre, ovvero l’interventodelper fare uscire da un supermercato Olivia Palladino, compagna di, vista la presenza all’esterno di un inviatotrasmissione le Iene. I pm di piazzale Clodio dopo avere iscritto l’exavevano, come da prassi, inviato gli atti tribunale competente. L’inviato delle Iene Filippo Roma le stava facendo delle domande per un servizio sulla depenalizzazione del mancato ...