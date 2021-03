Archegos | Misubishi Ufj | perdite per circa 300 mln dollari da cliente Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Tokyo, 30 mar. (Adnkronos/Europa Press) - La banca giapponese Mitsubishi Ufj Financial Group ha annunciato che Mufg Securities Emea potrebbe registrare una perdita per300 milioni di255 milioni di euro) "a causa di un evento" in relazione a undegli Usa. In questo modo la società giapponese potrebbe entrare a far parte della lista delle vittime della liquidazione di posizioni di un fondo statunitense, che diversi media hanno identificato comeCapital Management, dopo la violazione del margin call richiesto dai broker. "Mitsubishi financial group sta valutando la portata delle potenzialie il loro impatto sui risultati. La stima della perdita attuale è di300 milioni di", ha spiegato la ...