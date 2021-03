(Di martedì 30 marzo 2021) Zurigo, 30 mar. (Adnkronos/Ats) - Dopo il calo di ieri, lasi è riscattata oggi con una seduta quasi tutta in territorio positivo. L'indice dei valori guida Smi ha chiuso guadagnando lo 0,29% a 11.121,42 punti e il listino allargato Spi lo 0,40% a 14.087,42 punti. Sul titolocontinua are il. Il collasso del fondo speculativo americano, infatti, sta mettendo in seria difficoltà più di una banca su scala mondiale, con perdite per alcune di esse che si prospettanontissime. Nello specifico, dopo il quasi -14% messo registrato ieri,ha patitooggi, pur limitando i danni. Il titolo ha perso il -3,07% a 10.415 franchi svizzeri. Il ...

Advertising

TV7Benevento : Archegos: borsa svizzera, caso pesa ancora su Credit Suisse -3,07%... - e_borsa : RT @Aleksandra_Geor: #Archegos rompe il silenzio! 'Il crollo dell'hedge fund: shadow banking, mancanza di regolamentazione o caso sfortunat… - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,17%). Cautela dopo perdita hedge fund Archegos, coinvolta Nomura #ANSA - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,17%): Cautela dopo perdita hedge fund Archegos, coinvolta Nomura - ForexOnlineMeIt : Borsa: la fuga da Archegos pesa sui bancari, Milano chiude a +0,12% -

Ultime Notizie dalla rete : Archegos borsa

Metro

Nel dettaglio ladel Giappone ha mandato in archivio la seduta con il Nikkei praticamente ...globali non sembrano essere particolarmente preoccupati per il default dell'hedge fundche, ...La crisi dell'hedge fundCapital sembra essere stata gia' archiviata e il mercato europeo oggi ha puntato sulle possibilita' di ripresa offerte dal piano infrastrutturale da 3mila miliardi ...Dopo il calo di ieri, la borsa svizzera si è riscattata oggi con una seduta quasi tutta in territorio positivo. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso guadagnando lo 0,29% a 11'121,42 punti e il list ...Zurigo, 30 mar. (Adnkronos/Ats) - Dopo il calo di ieri, la borsa svizzera si è riscattata oggi con una seduta quasi tutta in territorio positivo.