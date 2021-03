Antonino Cannavacciuolo ha avuto il Covid ma pensava fossero i sintomi della dieta (Di martedì 30 marzo 2021) Antonino Cannavacciuolo ha avuto il Covid 19. A confessarlo è stato lo stesso chef durante un’intervista per il Corriere della Sera. L’ultimo anno non è stato facile per nessuno, nemmeno per Cannavacciuolo che lo scorso dicembre ha avuto a che fare personalmente con il virus. Il noto cuoco, amatissimo dal pubblico televisivo italiano grazie a Cucine da Incubo e Masterchef Italia, ha spiegato di non essersi nemmeno accorto che era positivo al Coronavirus ma per fortuna non ha contagiato nessuno, nemmeno i suoi cari. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti” ha dichiarato Antonino. Antonino Cannavacciuolo svela di aver avuto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021)hail19. A confessarlo è stato lo stesso chef durante un’intervista per il CorriereSera. L’ultimo anno non è stato facile per nessuno, nemmeno perche lo scorso dicembre haa che fare personalmente con il virus. Il noto cuoco, amatissimo dal pubblico televisivo italiano grazie a Cucine da Incubo e Masterchef Italia, ha spiegato di non essersi nemmeno accorto che era positivo al Coronavirus ma per fortuna non ha contagiato nessuno, nemmeno i suoi cari. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti” ha dichiaratosvela di averil ...

