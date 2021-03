Antonino Cannavacciuolo apre una catena di hotel: ecco i Laqua Resorts, dal lago alla Costiera (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo MasterChef, le quattro Stelle Michelin – due a Villa Crespi, sul Lago d’Orta, altre due tra i bistrot di Torino e Novara – Antonino Cannavacciuolo si lancia anche nel mondo dell’hôtellerie. Con sua moglie Cinzia Primatesta, da sempre manager del gruppo che porta il suo nome, e figlia d’arte di due albergatori, ha appena annunciato l’apertura di una collezione di tre hotel: LAQUA Resorts. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo MasterChef, le quattro Stelle Michelin – due a Villa Crespi, sul Lago d’Orta, altre due tra i bistrot di Torino e Novara – Antonino Cannavacciuolo si lancia anche nel mondo dell’hôtellerie. Con sua moglie Cinzia Primatesta, da sempre manager del gruppo che porta il suo nome, e figlia d’arte di due albergatori, ha appena annunciato l’apertura di una collezione di tre hotel: LAQUA Resorts.

