Antonello Venditti | “Ho fatto Astrazeneca | il vaccino proletario” L’annuncio in diretta social – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021), 72 anni si è vaccinato per il Covid-19 e ha condiviso l’evento facendo unasui. Il cantante ha spiegato di aver ricevuto, il “”: “Sono di ritorno dalla Nuvola di Fuksas perché mi sono vaccinato – spiega – Prima di farlo ci ho pensato un sacco. E dopo mi sono detto: voglio fare questo, perché è giusto farlo e perché credo sia quello che funzionerà meglio perché costa poco, poi non so se ci azzecco o no”. “Speriamo che tutti sviluppiamo gli anticorpi, così da poter tornare a cantare tutti insieme – ha proseguito – Viva tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi, almeno ci potremo ridivertire e riabbracciare nella vita, in quella che si chiama ancora vita e ...