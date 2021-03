Antonello Nicosia condannato per mafia: la sentenza pesante (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex esponente dei Radicali Italiani e assistente parlamentare di Giusy Occhionero, . Durissima condanna nei confronti di Antonello Nicosia, 49 anni, di Agrigento, ex assistente parlamentare della deputata di Italia viva Giusi Occhionero, e accusato di associazione mafiosa. L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Passepartout, che aveva svelato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex esponente dei Radicali Italiani e assistente parlamentare di Giusy Occhionero, . Durissima condanna nei confronti di, 49 anni, di Agrigento, ex assistente parlamentare della deputata di Italia viva Giusi Occhionero, e accusato di associazione mafiosa. L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Passepartout, che aveva svelato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RisolutoOnline : Mafia, condanne a 16 anni e 8 mesi per Antonello Nicosia e 20 anni per Accursio Dimino - Lasiciliaweb : Ex radicale condannato a 16 anni di carcere per mafia L'ex assistente parlamentare Antonello Nicosia avrebbe proget… - parpagnowow : RT @SkyTG24: Palermo, associazione mafiosa: Antonello Nicosia condannato a 16 anni e 8 mesi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Palermo, associazione mafiosa: Antonello Nicosia condannato a 16 anni e 8 mesi - SkyTG24 : Palermo, associazione mafiosa: Antonello Nicosia condannato a 16 anni e 8 mesi -