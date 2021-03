Antonella Clerici su Francesco Facchinetti “… ne hai avute tante” | Cala il gelo nello studio (Di martedì 30 marzo 2021) Nel corso del suo programma quotidiano “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici si è lasciata andare a una battuta su Francesco Facchinetti. Antonella Clerici (Instagram)Antonella Clerici dall’inizio di questa stagione televisiva conduce un programma culinario dal titolo “È sempre mezzogiorno”, che ha molte cose in comune con “La prova del cuoco”, il programma condotto per anni da Clerici e Elisa Isoardi, ora concorrente de “L’Isola dei famosi”. Il nome del programma deriva dall’orario in cui va in onda, ossia mezzogiorno. Ogni giorno ci sono cuochi in studio che cucinano le loro prelibatezze e ospiti in collegamento a causa delle misure restrittive del Covid-19. Tra questi ultimi, ieri c’era il ... Leggi su kronic (Di martedì 30 marzo 2021) Nel corso del suo programma quotidiano “È sempre mezzogiorno”,si è lasciata andare a una battuta su(Instagram)dall’inizio di questa stagione televisiva conduce un programma culinario dal titolo “È sempre mezzogiorno”, che ha molte cose in comune con “La prova del cuoco”, il programma condotto per anni dae Elisa Isoardi, ora concorrente de “L’Isola dei famosi”. Il nome del programma deriva dall’orario in cui va in onda, ossia mezzogiorno. Ogni giorno ci sono cuochi inche cucinano le loro prelibatezze e ospiti in collegamento a causa delle misure restrittive del Covid-19. Tra questi ultimi, ieri c’era il ...

