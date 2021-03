Anticipazioni Il Segreto, Puntata del 4 Aprile 2021: Pablo e Carolina pronti a Fuggire! (Di martedì 30 marzo 2021) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntata Domenica 4 Aprile 2021: Encarnacion scopre una brutta verità. Il piano di fuga di Pablo e Carolina Anticipazioni Il Segreto: Manuela confessa ad Encarnacion che è stata la sua padrona ad attentare alla sua vita. Raimundo manifesta a Francisca la sua ultima volontà, mentre Tomas non riesce a nascondere il Segreto della paternità ad Adolfo che affronta duramente la madre e Jean Pierre! El Secreto de Puente Viejo è agli sgoccioli. Manca pochissimo alla Puntata conclusiva della dodicesima ed ultima stagione con protagonisti le famiglie de Los Visos e Solozabal. E le Anticipazioni Il Segreto, sulla trama della Puntata ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 30 marzo 2021)IlTramaDomenica 4: Encarnacion scopre una brutta verità. Il piano di fuga diIl: Manuela confessa ad Encarnacion che è stata la sua padrona ad attentare alla sua vita. Raimundo manifesta a Francisca la sua ultima volontà, mentre Tomas non riesce a nascondere ildella paternità ad Adolfo che affronta duramente la madre e Jean Pierre! El Secreto de Puente Viejo è agli sgoccioli. Manca pochissimo allaconclusiva della dodicesima ed ultima stagione con protagonisti le famiglie de Los Visos e Solozabal. E leIl, sulla trama della...

Advertising

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 29 marzo: Can scopre segreto di Sanem - IlSegretoTvSoap : Il Segreto, anticipazioni domenica 4 aprile: Raimundo chiede a Francisca di ucciderlo - Nicole37163980 : @Ap79Primerano lo so ma ero dalla mia vicina d casa lei stava guardando 'il segreto' e sotto sono passate le antici… - Nicole37163980 : @preciouslocks lo so la ero dalla mia vicina d casa lei stava guardando 'il segreto' e sotto sono passate le antici… - MondoTV241 : Il Segreto: anticipazioni di oggi domenica 28 marzo 2021! #ilsegreto #anticipazioni -