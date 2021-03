Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 30 marzo 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 30 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio approfondimento sulle nuove restrizioni per Pasqua e sulle nuove misure che potrebbero esserci fino a fine aprile. Focus anche sulle preoccupazioni per la crisi economica con categorie alle prese con aperture e chiusure. Fuori dal Coro, puntata martedì 30 marzo 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Un servizio mostrerà come sia facile e possibile andare in vacanza in Costa Azzurra senza problemi, mentre è vietato andare a far visita ai propri genitori in un’altra città. E ancora: le multe per aver violato le restrizioni in zona rossa sono valide? Nuovi approfondimenti sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio approfondimento sulle nuove restrizioni per Pasqua e sulle nuove misure che potrebbero esserci fino a fine aprile. Focus anche sulle preoccupazioni per la crisi economica con categorie alle prese con aperture e chiusure.dal, puntata martedì 30e servizi Un servizio mostrerà come sia facile e possibile andare in vacanza in Costa Azzurra senza problemi, mentre è vietato andare a far visita ai propri genitori in un’altra città. E ancora: le multe per aver violato le restrizioni in zona rossa sono valide? Nuovi approfondimenti sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose e ...

