Anna Tatangelo | dolce ricordo sui social | le sue parole

Advertising

alycecappellaio : RT @alycecappellaio: Quando una persona è niente, l’offesa è zero. Anna Tatangelo - robertopontillo : RT @tw_fyvry: Da Sorrisi, ospiti della prima puntata di #NameThatTune il 7 aprile saranno: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e… - lucatroiani_ : RT @cmqpiena: Anna Tatangelo sempre paladina dei diritti LGBTI - therealComi : @Olvispice Ho capito perché su questo social ormai scrivono tutt1 c0s1, è pieno di psicopatici che scrivono il nome… - cmqpiena : Anna Tatangelo sempre paladina dei diritti LGBTI -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Il commovente outing della cantantesorprende i suoi fan: ' Si ', ammette ' mi manca più di tutto '. Nelle ultime settimane vi sono state non poche novità che hanno accerchiato la vita della cantante e conduttrice. Dal ...Correva esattamente l'ano 2016 quando Awed, in compagnia di Massimo Boldi,e tantissimi altri attori fantastici, prendeva parte a 'Matrimonio al sud'. Diventandone, come dicevamo ...La cantante Anna Tatangelo condivide un dolce ricordo sui social: ecco di cosa si tratta con le parole dell'artista ...Alessia Marcuzzi conquista ancora una volta i suoi follower con uno scatto che esalta la sua bellezza. La presentatrice posta un selfie con reggiseno nero e occhiali scuri. 'Metti una sera in hotel', ...