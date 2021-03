Anm e vaccini | è polemica Il procuratore | Noi come le forze dell' ordine

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 30 marzo 2021) Federico Garau Parlano i procuratori di Bari e Genova. I ristoratori sul piede di guerra: "Ci stanno mettendo l'uno contro l'altro". Gasparri: "Palamarismo vaccinale" Non accennano a placarsi ed anzi si fanno ancora più accese le polemiche sulla questionesorta in seguito al colloquio tra il ministro Marta Cartabia e l'Associazione nazionale magistrati (Anm), svoltosi lo scorso 18 marzo. Si era allora parlatoa richiesta di estendere anche ai magistrati il diritto di accedere con urgenza al piano vaccinale nazionale. Fermo sulle proprie decisioni, nonché perfetto portavocee volontà del governo, il ministro aveva allontanato questa possibilità: la scelta restava pertanto quella di procedere con la somministrazione del siero per fasce di età. nodo 1935034 Le polemiche sorte in seguito alla diffusione di ...