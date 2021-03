Angelina Jolie pronta a testimoniare contro Brad Pitt nella causa di divorzio (Di martedì 30 marzo 2021) Cinque anni sono passati dalla fine del loro amore. Il tempo, però, non ha lenito il dolore. Al contrario, ha fatto accrescere l’odio e la vendetta trasformando quella che era una delle unioni più invidiate di Hollywood, quella tra Angelina Jolie e Brad Pitt, nella versione moderna della Guerra dei Roses. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Angelina Jolie I BrAngelina e la loro Guerra dei Roses Insomma, è proprio come nel film con Michael Douglas e Kathleen Turner: dall’amore, alla guerra, senza ritorno… Angelina Jolie e Brad Pitt non stanno più insieme dal 2016. Eppure, tra loro, è guerra aperta, in particolare sulla questione del divorzio. Leggi su amica (Di martedì 30 marzo 2021) Cinque anni sono passati dalla fine del loro amore. Il tempo, però, non ha lenito il dolore. Al contrario, ha fatto accrescere l’odio e la vendetta trasformando quella che era una delle unioni più invidiate di Hollywood, quella traversione moderna della Guerra dei Roses. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUI Bre la loro Guerra dei Roses Insomma, è proprio come nel film con Michael Douglas e Kathleen Turner: dall’amore, alla guerra, senza ritorno…non stanno più insieme dal 2016. Eppure, tra loro, è guerra aperta, in particolare sulla questione del

Advertising

fabio399 : RT @GioGeneSharp: Riporto un vecchio consiglio di mio padre: se vuoi essere certo che la tua compagna sia quella da sposare, guarda la madr… - OrnellaLuzzi24 : Ma #Gemma pensa di essere Angelina Jolie che fa le faccette prendendo in giro chi non le piace? #UominieDonne - Vir11Estjacopo : @_Sherty_ Bella Gemma??? Allora Tina è Angelina Jolie!!! - BlondePorchetta : @alemi1715 Mi è venuta in mente Angelina Jolie che si è fatta asportare i seni per ridurre le probabilità di sviluppare il tumore - MagicBigLife : RT @laureguidol: Angelina Jolie / Zara Larsson Lana Del Rey / Dove Cameron -